Gecelerce Ağlarsın Unutma Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Gecelerce Ağlarsın Unutma
-
Durur zaman durur dünya
Sevenlerin çıkmazında
Yaşananlar olur rüya
Her gecenin sabahında
***
Bir ay küser bir yıldız
Ben kalırım hep yalnız
Sanki senin yokluğunda
Dem tutuyor insafsız
***
Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir
Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi
Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür
***
Yine sonu gelmeyen bir gece
Yine bitmeyen bir sensizlik
Yıldızlara sor onlar şahit
Sevenler gece ölür bunu çeken bilir
Ben bilirim ben
***
Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir
Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi
Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür
-
Geri döneceğim bekle demiştin,,, sözünde durmadın ayıp değil mi…
Aşkımı kalbinde sakla demiştin, bir gün aramadın ayıp değil mi…..
Hani defterinde ihanet yoktu, hani benden başka sevgilin yoktu….
Kaderime küstüm senin yüzünden, sende hiç merhamet hiç insaf yok mu…
***
Nerelere gideyim söyle senin yüzünden, niye çile çekeyim senin yüzünden…
***
Ayıp değil mi ayıp değil mi gecen ömürden ayıp değil mi…..
***
Nasıl unuturum ben nasıl seni ne olur geri dön tut ellerimi…..
Bir heves uğruna hayallerimi nasıl yıkıyorsun ayıp değil mi….
Hani defterinde ihanet yoktu hani benden başka hiç kimsen yoktu…
Kaderime küstüm senin yüzünden, sende hiç merhamet hiç insaf yok mu…
***
Nerelere gideyim söyle senin yüzünden, niye çile çekeyim senin yüzünden…
***
Ayıp değil mi ayıp değil mi gecen ömürden ayıp değil mi
***
Sana da bana da yazık değil mi
-
Kalbimin hala kırık bir yanı
Geçmişi silmenin bir yolu lazım
Vicdanı zorlar ya ihanet hani
Geleceği görmenin bir yolu lazım
***
Derdim bir değil ki çare bulunsun
Yüreğim kararsız çırpınadursun
Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun
Buralardan kaçmanın bir yolu lazım
***
Yolumu çizmiş kader
Her günüm dünden beter
Hayat oyununda bir enkaz almanın
Bir yolu lazım bir yolu lazım
Benim acilen hayatla barışmam lazım
-
Nerelerdesin yaşıyor musun acaba?
Dönecek misin görecek mıyım bir daha?
Senin sesinden duyacak mıyım adimi?
Arayacak mıyım senle her anımı?
***
Ya gidersen ben ne yaparım
Bir kösede sessiz sessiz ağlarım
Yüreğime kilit vurup yasaklanırım
***
Hadi gel gel gel ağlatma beni
Dile düşürme bizi söyletme eli
***
Nerelerdesin yaşıyor musun acaba?
Dönecek misin görecek miyim bir daha?
Senin sesinden duyacak miyim adimi?
Arayacak miyim senle her animi?
***
Ya gidersen ben ne yaparım
Bir kösede sessiz sessiz ağlarım
Yüreğime kilit vurup yasaklanırım
***
Hadi gel gel gel ağlatma beni
Dile düşürme bizi söyletme eli
-
Farkında mısın bilmem ama
Sen eski sen değilsin.
Çok değiştin bu aralar
Sana bir haller oldu.
***
Gitmek isteyen çeker gider
Aşkı alamazsın rehin.
Ne halin varsa gör artık
Umurumda değilsin vallahi
Umurumda değilsin.
***
Benim için her şey yeniden başladı
Hayatımdan çıktığın an
Belki bir gün bir araya geliriz
Kırmızı kar yağdığı zaman.
-
-
Söyleme bu aşk yalanını
Bi türlü bırakmadın yakamı
Yangınım hiç bitmedi gitti
Bu aşk laf anlamaz yola gelmez
Gördüğüm rüyadan uyandım artık akıllandım
***
Sonunda hak ettiğini buldun
O bu derken evdekinden oldun
Havandan geçilmezdi hani yar
Sonunda ele güne rezil oldun
***
Allah'ım bu nasıl sevda
Çektiğim daha yetmez mi bana
Yangınım hiç bitmedi gitti
Bu aşk laf anlamaz yola gelmez
Gördüğüm rüyadan uyandım artık akıllandım
***
Sonunda hak ettiğini buldun
O bu derken evdekinden oldun
Havandan geçilmezdi hani yar
Sonunda ele güne rezil oldun
-
Gecelerde sensizliğin korkusu var
Kalbimde aşkının acı izleri var
Ölür mü kalır mıyım bilmiyorum ama
Unutma her şeyin bir bedeli var
***
Unutma an gelir sende benim gibi yanarsın
Unutma aşk için oturup gecelerce ağlarsın
Unutma gün olur talihin tersine döner
Senin de beyazın siyaha döner
Yıkılmaz gururun yerlere düşer unutma
***
Gecelerde sensizliğin korkusu var
Kalbimde aşkının acı izleri var
Ölür mü kalır mıyım bilmiyorum ama
Unutma her şeyin bir bedeli var
***
Unutma an gelir sende benim gibi yanarsın
Unutma aşk için oturup gecelerce ağlarsın
Unutma gün olur talihin tersine döner
Senin de beyazın siyaha döner
Yıkılmaz gururun yerlere düşer unutma
-
Ayrılmalıyız senle ikimiz
Mutlu olamayız biz
Hasret ikimizi kavursa bile
***
Unutmalıyız bu sevgimizi
Unutmalıyız biz
Gözümüzde yaş kalmasa bile
***
Söyleme söyleme
Dayanmaz yüreğim söyleme
Dur isteme dur
Ayrılık ölüm gibi isteme
***
Şaka yaptım şaka şaka yaptım
Sevgilim ayrılır mıyım
Senin gibi sevgiliyi ömrümce bırakır mıyım
***
Bir an sahi sanmıştım
Nasıl da inanmıştım
Sözlerine kanmıştım
Ayrılık var sanmıştım
***
Delisin deli deli delisin
Şaka bile olsa deme
Ateş düşer yüreğime
Nasıl razı olur gönlün
Bana böyle sözler etmeye
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