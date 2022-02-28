Seda Sayan

-
Güneşten sıcak ateşim benim
Yağmurlar gibi serinim benim
***
Gözleri derin
Sözleri bazen
Yanılırsam,
Kırılırsam
***
Uyanınca ben olmazsam
Yanılırsam
Ya kaçarsam
Uyanınca ben olmazsam
***
Beni sıkı sıkı sar
O zaman kaçamam
Beni sıkı sıkı sıkı sar
Sözümden cayamam
-
Dikenli bu yollar dikenli
Söyle can bedenden geçer mi?
Nefesim sensin belli
Sebebim oldun doyamadım
***
Dikenli bu yollar dikenli
Söyle can bedenden geçer mi?
Nefesim sensin belli
Sebebim oldun doyamadım
***
Bir dediğini iki etmedim
Ya ben sana kul köleyim dedim
Biliyor musun?
Sensiz ne hallerdeydim
Ah, ah, ah
***
Hani mutluydun
Bulamadın değil mi?
Benim gibi seveni
Bulamadın değil mi?
Sana can vereni
Ama sen bir kez daha öleceksin
Çünkü beni bir daha
Bir daha göremeyeceksin
***
Bebeğim, bebeğim, bebeğim
Bu canımı vereyim
Son kez kollarıma alsam seni
Yar, yar, yar
***
Öleyim, öleyim, öleyim
Uğrunda ben öleyim
Sensiz bir hiç gibiyim
Ah, yar yar yar
Bebeğim, bebeğim, bebeğim
Bu canımı vereyim
Son kez kollarıma alsam seni
Yar, yar, yar
***
Öleyim, öleyim, öleyim
Uğrunda ben öleyim
Sensiz bir hiç gibiyim
Ah, yar yar yar
***
Şimdi sensiz neyleyim
Ah, nasıl sensiz güleyim?
Ah, çaresiz bir haldeyim
Dön gel benim gözbebeğim
***
Bebeğim, bebeğim, bebeğim
Bu canımı vereyim
Son kez kollarıma alsam seni
Yar, yar, yar
***
Öleyim, öleyim, öleyim
Uğrunda ben öleyim
Sensiz bir hiç gibiyim
Ah, yar yar yar
***
Bebeğim, bebeğim, bebeğim
Bu canımı vereyim
Son kez kollarıma alsam seni
Yar, yar, yar
***
Öleyim, öleyim, öleyim
Uğrunda ben öleyim
Sensiz bir hiç gibiyim
Ah, yar yar yar
***
Bebeğim, bebeğim, bebeğim
Bu canımı vereyim
Son kez kollarıma alsam seni
Yar, yar, yar
***
Öleyim, öleyim, öleyim
Uğrunda ben öleyim
-
Sakın bana hatırlatma
Unut bütün olanları
Sustum cehenneme kadar
Yırt at bütün anıları
***
Bundan sonra hep yakacak bu kalbim
Senin yerine atacak bu kalbim
Seninle doğup batacak bu kalbim
Sevilmeye başlıyorum
***
Kadere karşı konmaz
Canı çeker, ağlatır
Şu deli kalbimi karaya bağladım
Beni kim aydınlatır?
***
Duygularım şahane
Korkmuyorum sevmekten
Gönlümü meyhane mezesi zannedip
Bıkmadım ezdirmekten
***
Ner'den vurdun, ner'den buldun?
Bak ner'den kurşunladın
***
Canıma tak dedi aşk acısı
Denedim, dinmedi fırtınası
Bi' kere olsun tam sırası
Evleneceksen gel
***
Canıma tak dedi aşk acısı
Denedim, dinmedi fırtınası
Bi' kere olsun tam sırası
Evleneceksen gel
***
Sakın bana hatırlatma
Unut bütün olanları
Sustum cehenneme kadar
Yırt at bütün anıları
***
Bundan sonra hep yakacak bu kalbim
Senin yerine atacak bu kalbim
Seninle doğup batacak bu kalbim
Sevilmeye başlıyorum
***
Kadere karşı konmaz
Canı çeker, ağlatır
Şu deli kalbimi karaya bağladım
Beni kim aydınlatır?
***
Duygularım şahane
Korkmuyorum sevmekten
Gönlümü meyhane mezesi zannedip
Bıkmadım ezdirmekten
***
Ner'den vurdun, ner'den buldun?
Bak ner'den kurşunladın
***
Canıma tak dedi aşk acısı
Denedim, dinmedi fırtınası
Bi' kere olsun tam sırası
Evleneceksen gel
***
Canıma tak dedi aşk acısı
Denedim, dinmedi fırtınası
Bi' kere olsun tam sırası
Evleneceksen gel
***
Canıma tak dedi aşk acısı
Denedim, dinmedi fırtınası
Bi' kere olsun tam sırası
Evleneceksen gel
-
Aklıma bin türlü çılgınlık gelir
Kendimden geçerim seni
Şeytan diyor tut elinden al götür
Deli oluyorum seni görünce
Kendimi tutarım uymam şeytana
Senle olma isterim hep yan yana
Biliyorum karşı koymak zor sana
***
İçimi hoplatıyorsun
Kanımı kaynatıyorsun
Aklımı oynatıyorsun
Delilendim sana yar
-
Sevenlerin sağı solu belli olmaz belli olmaz
Bir hata işlemeye kul günahkar olmaz
Ben divane bir aşığım
Senden başka mekanım yok
***
Derdim var dünyadan büyük
Aşkımdan daha çok
İçtiğim her aşk meyinde hep seni içer gibiyim
Ben öyleyse sarhoşun biriyim
***
Sözlerin hep dert doluysa
Her gün bağrım yanıyorsa
Yaşamak zor geliyorsa
Ben dertli biriyim
-
Neymiş efendim kural işte
Boş ver çiğne
Aşka engel tanır mıyım ben
İğne olsun vur acısın
***
Bu kahpe feleğin her şeyi aynı
Değişmedi gitti
Her gün aynı nefesle yaşarım
O yardan başka yar mı var?
***
Bu kahpe feleğin her şeyi aynı
Değişmedi gitti
Her gün aynı nefesle yaşarım
O yardan başka yar mı var?
***
Sat dese satarım şu dünyayı
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
***
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
***
Neymiş efendim kural işte
Boş ver çiğne
Aşka engel tanır mıyım ben
İğne olsun vur acısın
***
Bu kahpe feleğin her şeyi aynı
Değişmedi gitti
Her gün aynı nefesle yaşarım
O yardan başka yar mı var
***
Bu kahpe feleğin her şeyi aynı
Değişmedi gitti
Her gün aynı nefesle yaşarım
O yardan başka yar mı var
***
Sat dese satarım şu dünyayı
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
***
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
***
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
***
Sağır sultan bile duysun
Eskidi o yasaklar bilmiyorum
Üstüne basa basa da çiğniyorum
Ben O'nu ben O'nu çok seviyorum
-
Bu kanundur değişmez, seven üzülür
Dağ dağa erişir de seven erişmez
Adaleti zalimle zalim bölüşür
Adaleti zalimle zalim bölüşür
***
Ah süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil
Âlemlerin vefasızı beni mahvettin
Süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil
Âlemlerin vefasızı beni mahvettin
***
Aman aman ölüyo'm, imdat gari
Annem gelsin
Zalimlerin cezasını Mevla'm versin
Zalimlerin cezasını Mevla'm versin
***
Süremedim sefasını, gençliğim ziyan zebil
Âlemlerin vefasızı beni mahvettin
***
Aman aman ölüyo'm, imdat gari
Annem gelsin
Zalimlerin cezasını Mevla'm versin
Zalimlerin cezasını Mevla'm versin
-
Hayat dediğin ne zor şeymiş
Biraz geç olsa da anladım
Hiç inanmasam da her şeyi kadere bağladım
Yok olmaz Allah'ım neden bu çile
Onu bir gün aldatmadım
***
İki gün oldu duymadım sesini
İki gün deme sakın iki yıl gibi
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