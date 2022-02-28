Seda Sayan

Sonunda Söyleme bu aşk yalanını Bi türlü bırakmadın yakamı Yangınım hiç bitmedi gitti Bu aşk laf anlamaz yola gelmez Gördüğüm rüyadan uyandım artık akıllandım *** Sonunda hak ettiğini buldun O bu derken evdekinden oldun Havandan geçilmezdi hani yar Sonunda ele güne rezil oldun *** Allah'ım bu nasıl sevda Çektiğim daha yetmez mi bana Yangınım hiç bitmedi gitti Bu aşk laf anlamaz yola gelmez Gördüğüm rüyadan uyandım artık akıllandım *** Sonunda hak ettiğini buldun O bu derken evdekinden oldun Havandan geçilmezdi hani yar Sonunda ele güne rezil oldun

Ayıp Değil Mi Geri döneceğim bekle demiştin,,, sözünde durmadın ayıp değil mi… Aşkımı kalbinde sakla demiştin, bir gün aramadın ayıp değil mi….. Hani defterinde ihanet yoktu, hani benden başka sevgilin yoktu…. Kaderime küstüm senin yüzünden, sende hiç merhamet hiç insaf yok mu… *** Nerelere gideyim söyle senin yüzünden, niye çile çekeyim senin yüzünden… *** Ayıp değil mi ayıp değil mi gecen ömürden ayıp değil mi….. *** Nasıl unuturum ben nasıl seni ne olur geri dön tut ellerimi….. Bir heves uğruna hayallerimi nasıl yıkıyorsun ayıp değil mi…. Hani defterinde ihanet yoktu hani benden başka hiç kimsen yoktu… Kaderime küstüm senin yüzünden, sende hiç merhamet hiç insaf yok mu… *** Nerelere gideyim söyle senin yüzünden, niye çile çekeyim senin yüzünden… *** Ayıp değil mi ayıp değil mi gecen ömürden ayıp değil mi *** Sana da bana da yazık değil mi

Bir Yolu Lazım Kalbimin hala kırık bir yanı Geçmişi silmenin bir yolu lazım Vicdanı zorlar ya ihanet hani Geleceği görmenin bir yolu lazım *** Derdim bir değil ki çare bulunsun Yüreğim kararsız çırpınadursun Diliminden yalnız sen sen anlıyorsun Buralardan kaçmanın bir yolu lazım *** Yolumu çizmiş kader Her günüm dünden beter Hayat oyununda bir enkaz almanın Bir yolu lazım bir yolu lazım Benim acilen hayatla barışmam lazım

Hadi Gel Nerelerdesin yaşıyor musun acaba? Dönecek misin görecek mıyım bir daha? Senin sesinden duyacak mıyım adimi? Arayacak mıyım senle her anımı? *** Ya gidersen ben ne yaparım Bir kösede sessiz sessiz ağlarım Yüreğime kilit vurup yasaklanırım *** Hadi gel gel gel ağlatma beni Dile düşürme bizi söyletme eli *** Nerelerdesin yaşıyor musun acaba? Dönecek misin görecek miyim bir daha? Senin sesinden duyacak miyim adimi? Arayacak miyim senle her animi? *** Ya gidersen ben ne yaparım Bir kösede sessiz sessiz ağlarım Yüreğime kilit vurup yasaklanırım *** Hadi gel gel gel ağlatma beni Dile düşürme bizi söyletme eli

Kırmızı Kar Farkında mısın bilmem ama Sen eski sen değilsin. Çok değiştin bu aralar Sana bir haller oldu. *** Gitmek isteyen çeker gider Aşkı alamazsın rehin. Ne halin varsa gör artık Umurumda değilsin vallahi Umurumda değilsin. *** Benim için her şey yeniden başladı Hayatımdan çıktığın an Belki bir gün bir araya geliriz Kırmızı kar yağdığı zaman.

Sevenler Gece Ölür Durur zaman durur dünya Sevenlerin çıkmazında Yaşananlar olur rüya Her gecenin sabahında *** Bir ay küser bir yıldız Ben kalırım hep yalnız Sanki senin yokluğunda Dem tutuyor insafsız *** Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür *** Yine sonu gelmeyen bir gece Yine bitmeyen bir sensizlik Yıldızlara sor onlar şahit Sevenler gece ölür bunu çeken bilir Ben bilirim ben *** Sevenler gece ölür bunu yalnız seven bilir Hançer değmiş gibi kurşun yemiş gibi Her şey bitmiş gibi sevenler gece ölür

Unutma Gecelerde sensizliğin korkusu var Kalbimde aşkının acı izleri var Ölür mü kalır mıyım bilmiyorum ama Unutma her şeyin bir bedeli var *** Unutma an gelir sende benim gibi yanarsın Unutma aşk için oturup gecelerce ağlarsın Unutma gün olur talihin tersine döner Senin de beyazın siyaha döner Yıkılmaz gururun yerlere düşer unutma *** Gecelerde sensizliğin korkusu var Kalbimde aşkının acı izleri var Ölür mü kalır mıyım bilmiyorum ama Unutma her şeyin bir bedeli var *** Unutma an gelir sende benim gibi yanarsın Unutma aşk için oturup gecelerce ağlarsın Unutma gün olur talihin tersine döner Senin de beyazın siyaha döner Yıkılmaz gururun yerlere düşer unutma