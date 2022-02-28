Sensizliğe Yanarım Şarkı Sözleri
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Seda Sayan
Sensizliğe Yanarım
-
Daha üç gün geçmeden
Yürekte ateşler sönmeden
Ne olduğunu bilmeden
Unuttun gitti beni
***
Ben yolunu beklerken
Ömür sözü vermişken
***
Ne olduğunu bilmeden
Unuttun gitti beni
***
Kokun hala tenimde
Sıcaklığın bedenimde
Anıların gönlümde
Unuttun gitti beni
-
Dostlarım başım gözüm üstüne
Ağlamıyorum ne geçmişe ne düne
Bana yar sormayın olmadı
O istemediğimin bile
Yeri daha dolmadı
***
Adam mı bulduk da sevmedik
Canımızı verdik herkese
Gönlümüzü mü verseydik
Kadir kıymet bilmeze
-
Yollar tuzak oldu
Sevgimize yazık oldu
Aradım ben hep seni
Geceler bana dost oldu
Ah Ah…
***
Çare bulamadım bu bitmez yalnızlığa
Belki de hiç sevmedin bıraktın beni acılara
Her şeyi göze aldım dayanamam yokluğuna
Seni böyle severken sensizlik ölüm bana
***
Gitme güzelim terk etme yine
Ayrılık böyle uzun zor
Gitme bebeğim terk etme yine
Ayrılık böyle uzun zor…
-
Ağladım her şeye
Sen gittikten sonra
O kadar alıştım ki
Teninin kokusuna
Neleri vermezdim
Bir tek bakışına
Ağla yüreğim ağla
Ah…
Ağla yüreğim ağla
***
Mutsuzum mutsuzum
Geceler uykusuzum
Tadı yok sensizliğin
Yarınımdan umutsuzum
***
Ne sevdalar gördüm
Benli olmayan
Ne aşklar yaşadım
Yüreğimi yakan
Artık usandım
Bu yalan sevdalardan
Ağla yüreğim ağla
Ah…
Ağla yüreğim ağla
-
Unutması çok zormuş
Gözlerimde tütüyor
Çılgın gibi sevdim
O kendini biliyor
***
Belki o da sevmişti
Hiç ayrılmam demişti
***
Bir gün veda etmişti
İstemeden gitmişti
***
O kendini biliyor
Ne haldeyim bilmiyor
Neden geri dönmüyor
O kendini biliyor
***
Şu karanlık gecelerde
Hasretiyle vuruyor
Beni böyle ağlatan
O kendini biliyor
-
Gel deme bana
Kal deme bana
Sensizliğe alıştım
Dön deme bana
***
Yok derdimin
Yok dermanı
Yüreğim yandı
Ardımda gözlerim
Birde umudum kaldı
***
Yaktı hasret yaktı aşkı
Son sözüm saklı
Ne hayaller kurmuştum
Sırtımdan vuruldum…
-
El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle
Her akşam karışıyor nefesim nefesinle
***
El değmemiş bir aşkı yaşıyorum seninle
Her akşam karışıyor nefesim nefesinle
***
Nasıl mutlu olursun
Benim gibi biriyle
Bilmiyorum sevgilim
Ben kime çektim böyle
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Gel diye sallıyorum her gün sana elimi
Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi
***
Gel diye sallıyorum her gün sana elimi
Herkes bana şaşırıyor akıllımı deli mi
***
Nasıl mutlu olursun
Benim gibi biriyle
Bilmiyorum sevgilim
Ben kime çektim böyle
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Ama yalanım yok kıskancım
Birazcık da huysuzum
Sana yan bakanın gözlerini
Oymazsam da mutsuzum
***
Ama yalanım yok!
-
Sebebim aşk-ı ziyaret
İstemem başka bir kısmet
Sevdan bitmez tükenmez gurbet
Yettin ama mübarek
***
Çalımına yandım of aman
Dayanamam aşkına yok zaman
Yüreğine sor beni sor sor
Konu komşu duymadan
***
Gözlerin zevk-i ziyafet
Hasretin sabr-ı selamet
Bir elime düşersin elbet
Allah'ına emanet
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