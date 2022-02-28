Var mısın Şarkı Sözleri
Seda Sayan Var mısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Seda Sayan Var mısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Var mısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Akıllan artık
Seneler boşa geçiyor
Büyü sen artık
El alem dalga geçiyor
Kaderim sensin
Anladım yerin dolmuyor
Bilmem ki gönlün
Neleri , kimleri bekliyor
***
Sensiz olmak beni kahrediyor
Hasretin her gece beni mahvediyor
Geceler gönlümü bin yerden vuruyor
Tükendim tükendim tükendim artık
***
Var mısın bu gece kaçmaya yar
Niyetini bozmaya yar
Alev alev yanmaya yar
Var mısın bu ge söyle
Var mısın söyle