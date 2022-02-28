Seda Sayan

Vazgeçemem Şarkı Sözleri
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Gözlerin
Gözlerin beni benden alan
Sislerin ardından, buğulu bakan
***
Sözlerin
Sözlerin beni benden çalan
Bir nehir misali, kalbime akan
Asla, asla vazgeçemem, senden asla
Olamam ben sensiz
Yapamam sevgisiz
Asla, asla vazgeçemem, senden asla
Olamam ben sensiz
Yapamam kimsesiz
***
Saçların
Saçların alev alev yakan
Rüzgarla savrulup bin ışık saçan