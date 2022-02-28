Ya Onlar Neydi Şarkı Sözleri
Seda Sayan Ya Onlar Neydi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Seda Sayan Ya Onlar Neydi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ya Onlar Neydi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Seda Sayan
Ya Onlar Neydi
Tüm Şarkıları
-
Bir gün olsun sevmediysen
Aşka selam vermediysen
O duruşlar, o bakışlar ya onlar neydi
Sevdaya dert demediysen
***
Dert çekeni görmediysen
O şiirler, o şarkılar
***
Ya onlar neydi
Yere baktım yine göze battım
İnsafsızın biri
Boş hayaller peşinde harcadın zamanımı
Şimdi burada işin ne başa dönmek kolay mı