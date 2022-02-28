Seda Sayan

Yalan Olur Şarkı Sözleri
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Senden önce bir sevdiğim vardı desem yalan olur
Koynumda kokun, ruhumda kederin senden önce sevdiğim
Desem yalan olur göğsümde başın gönlümde aşkın
Senden önce taptığım desem yalan olur
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Bilmedin sen kıymetimi desem yalan olur
Bilmedin sen sevmesini desem yalan olur
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Varlığım da yokluğum da sensiz yalan olur
Mutluluğum mutsuzluğum sensiz yalan olur
Gözyaşlarım gülmelerim sensiz yalan olur
Duygularım umutlarım sensiz yalan olur
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Bilmedin sen kıymetimi desem yalan olur
Bilmedin sen sevmesini desem yalan olur