Seda Sayan

Senden önce bir sevdiğim vardı desem yalan olur Koynumda kokun, ruhumda kederin senden önce sevdiğim Desem yalan olur göğsümde başın gönlümde aşkın Senden önce taptığım desem yalan olur *** Bilmedin sen kıymetimi desem yalan olur Bilmedin sen sevmesini desem yalan olur *** Varlığım da yokluğum da sensiz yalan olur Mutluluğum mutsuzluğum sensiz yalan olur Gözyaşlarım gülmelerim sensiz yalan olur Duygularım umutlarım sensiz yalan olur *** Bilmedin sen kıymetimi desem yalan olur Bilmedin sen sevmesini desem yalan olur