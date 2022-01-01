Seda Sayan

Yar Geliyor Yalnız kaldım bu alemde koca dünya dar geliyor Birde yardan ayrı düştüm bu da bana zor geliyor Bir set ördü yollarıma zincir vurdu kollarıma Cevap vermedi çağrıma buda bana ar geliyor *** Yar geliyor yar geliyor Diye bilsem yar geliyor Ne arıyor ne soruyor Ayda yılda bir geliyor Bu da bana zor geliyor *** Yıllar yılı hiç sönmeyen içimde bir kor yanıyor Terk edipte gitti beni bu yalnızlık kahrediyor Bir set ördü yollarıma zincir vurdu kollarıma Cevap vermedi çağrıma bu da bana dar geliyor

Sevsen Ne Olur Bir kez bakıştık Bir kez sarıldık Doymadan daha Birden ayrıldık *** Bir güne sığdı Büyük aşkımız Zamansız oldu ayrılışımız Zamansız oldu ayrılışımız *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Senindi her şey Geçmiş gelecek Şükür etmiştim Yüzüm gülecek *** Zannettim gelen hiç gitmeyecek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek Aşk yalan oldu ayrılık gerçek *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de sevseydin *** Gelsen ne olur Kalsan ne olur Sarsan ne olurdu Aşkı bulurduk, mutlu olurduk sen de, sen de sevseydin eğer Sen de sevgilim