Varmısın Şarkı Sözleri
Seda Sayan Varmısın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Seda Sayan Varmısın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Varmısın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dargınım sana sanma
Unuttum geçenleri
Geceler geçmez
Yüreğim yangın yeri
***
Kalbine kilit vurma
Hatırla o dünleri
Yüzüme vurma yine sensizliği
Bilir misin ben seni
Her şeyden çok sevdim
Üzüme bu deli kalbim
Hala senin of
***
Yediveren gül açtı
Yangını dudağımda
Ölüm gelir durur baş ucumda
Bu sürgünden yoruldum
Bin yerimden vuruldum
Sana bir ömür verdim korkmuyorum
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Kurtuldum sanmıştım
Senin elinden
Görünce anladım
Bitmedi sevdan
Sakladım aşkını inan içimde
Başkası olmadı olmuyor
Sendedir derman
***
Tutuldum deli gibi
Ne yer, ne gökteyim
Köle oldum bak sonunda
Emrindeyim
***
Allah'ım sen koru bu kulunu
Bilemedim yalancı huyunu
Göremem şimdi yolunu
Hayra yor benim sonumu
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Hasretinle yandı bağrım
Yar yoluna sarın beni
Bekler şimdi nazlı yarim
Alçal dağlar aşam seni
***
Yüksek dağlar olun engin
Hele bana bir yol verin
Sevdası gönlümde yarin
Alçal dağlar aşam seni
***
Hasretinle dizi dizi
Yürekte dinmedi sızı
Yar gurbette bekler bizi
Alçal dağlar aşam seni
-
Kurtuldum sanmıştım
Senin elinden
Görünce anladım
Bitmedi sevdan
Sakladım aşkını inan içimde
Başkası olmadı olmuyor
Sendedir derman
***
Tutuldum deli gibi
Ne yer, ne gökteyim
Köle oldum bak sonunda
Emrindeyim
***
Allah'ım sen koru bu kulunu
Bilemedim yalancı huyunu
Göremem şimdi yolunu
Hayra yor benim sonumu
-
Beklenmedik bir anda
Yenildim yine aşka
Tövbeliydim bir daha
Böyle kara sevdaya
***
Acılar başucumda
Yine nöbet tutacak
Bilirim gözlerime
Uyku haram olacak
***
Tutsağın, esirinim
Ben ölünceye kadar
Yar benim seni sevmek gibi
Bir sorunum var
Yüreğim paramparça
Kaçamaz uzaklara
Ağlayamam ki
Ağlamak yakışmaz bana
-
Sevda yüklü kalbim
Pembe buluttu
Yanlış limanlara
Sığındı gönlüm
Bu belki kaçıştı
Belki umuttu
Yanlış insanlara
Kapıldı gönlüm
***
Yoruldum… yoruldum
Her gün seni düşünmekten
***
Yangınlarım var
Yaralarım var
Korkuyorum yar
Gel de kurtar
Gel beni sar
***
Bu sitem değil
Bu bir tutku
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Sen olmasan ne yapardım
Düşündüm de bir başıma
Sensiz nasıl katlanırdım
Bunca derde acılara
***
Sensiz nasıl dayanırdım
Bu hayatın kahrına
Senden aldım gücümü
Sende buldum özümü
***
Unutur muyum canım
Tanıştığımız ilk günü
Unutur muyum canım
Bugün işte yıldönümü
***
İyi ki varsın, sen canımsın
Yoldaşımsın
İyi ki varsın, hayatımsın
Tek aşkımsın
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