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Sefa Taşkesenlioğlu
Sefa Taşkesenlioğlu
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Sefa Taşkesenlioğlu Şarkıları
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01
Bakara Suresi 124-129
(124. ila 129. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
00:00
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02
Zuhruf Suresi 84-89
(84. ila 89. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
05:10
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03
Şûrâ Suresi 20-23
(20. ila 23. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
06:48
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04
Haşr Suresi 18-24
(18. ila 24. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
08:38
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05
Hadîd Suresi 7-11
(7. ila 11. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
07:59
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