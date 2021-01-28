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7/24 Dinle Sefa Taşkesenlioğlu

Sefa Taşkesenlioğlu

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En Çok Dinlenen Sefa Taşkesenlioğlu Şarkıları

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01

Bakara Suresi 124-129 (124. ila 129. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 00:00
02

Zuhruf Suresi 84-89 (84. ila 89. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 05:10
03

Şûrâ Suresi 20-23 (20. ila 23. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 06:48
04

Haşr Suresi 18-24 (18. ila 24. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 08:38
05

Hadîd Suresi 7-11 (7. ila 11. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 07:59

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