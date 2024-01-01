Bilmem mi / Erhan Boraer Remix Şarkı Sözleri
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Sefo
Bilmem mi / Erhan Boraer Remix
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Her yarında
Gördüğüm şeylerin her birinde
Gözlerinle
Sol yanımda
Boşluk hissinin yanında bir sinirle
Ben seninle
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)
Oo, ah
Yaramadı bak, beni bitiren
Şeyin adı aşk, yola getiren
Bize niye yön veriyor şüpheler
Soruyorum bunu hep sence neden?
Deli diyorlar, hani reçetem
Sırıtıyor ay, bana geceden
Ona el salladım, pencereden
Söyle tüm bunlar sence neden?
Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha
Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan
Bilmem mi? (ya)
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah
Kaydı dünya hep zamanla
Tecrübeyle sabit artık
Anladın sen en sonunda
Farklı bir gün, ey günaydın
Şaka yok kalbim artık sana müsait
Bakarken sana diyemedim hayır
Konuşmak yok, bakışalım aynı
İlişkim olaylı, dile kolay
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)
Sanki ben
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah