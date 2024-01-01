Her yarında Gördüğüm şeylerin her birinde Gözlerinle Sol yanımda Boşluk hissinin yanında bir sinirle Ben seninle Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya) Oo, ah Günlerdir Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah) Oo, ah Yaramadı bak, beni bitiren Şeyin adı aşk, yola getiren Bize niye yön veriyor şüpheler Soruyorum bunu hep sence neden? Deli diyorlar, hani reçetem Sırıtıyor ay, bana geceden Ona el salladım, pencereden Söyle tüm bunlar sence neden? Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan Bilmem mi? (ya) Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın) Oo, ah Günlerdir Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? Oo, ah Kaydı dünya hep zamanla Tecrübeyle sabit artık Anladın sen en sonunda Farklı bir gün, ey günaydın Şaka yok kalbim artık sana müsait Bakarken sana diyemedim hayır Konuşmak yok, bakışalım aynı İlişkim olaylı, dile kolay Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın) Oo, ah Günlerdir Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?) Sanki ben Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın Oo, ah Günlerdir Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? Oo, ah