Görmem Böylesini |? Coke Studio Şarkı Sözleri
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Sefo
Görmem Böylesini |? Coke Studio
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Simge, Sefo-o-o-o
Yarama tuz bastım, doğdum küllerden yine (yine)
Kafama çok taktım vurdum dile (dile)
Acımı sardım sağlığımı dağıtıp
Ama bil ki böyle rahatım
Ra-ra-rahatım ölesiye (o-o-o-oh)
So-so-sonuçta görmem böylesini (o-o-o-oh)
A-a-adı konsun öylesine (o-o-o-oh)
So-sonuç-sonuçta görmem böylesi, görmem böylesi
Belli değil bilmediğim, acaba söyle ner'deyim?
Ona yazar sözlerim, aramazsam özlediğim
(Bi'-bi'-bi') bi' gece yarısı bana yine geri gel, oh-oh-oh
Heyecanlanır basar saçımı başımı ter, oh-oh-oh
Bana gelir yine şüpheler
Gözleri deniz ama istersen de derya
Hiç bi' yere yağmur yapmaz ama ona sel, ya
Bu nasıl nefis? Bildiğin mucize eser, ya
Bi-bi-bilemezsin içimde oluşur koca dert, ya
Kurtulup at, ya
Kafayı dağıt, ya
Kim de kabahat, ya?
Koy bana papatya
Ra-ra-rahatım ölesiye (o-o-o-oh)
So-so-sonuçta görmem böylesini (o-o-o-oh)
A-a-adı konsun öylesine (o-o-o-oh)
So-sonuç-sonuçta görmem böylesi, görmem böylesi
Tamam, geçer sandım
Yolumdaki, solumdaki, oh
Esaretine aldı
Zorun ne ki? Kabul, peki, oh
Tamam geçer sandım
Yolumdaki, solumdaki, oh
Esaretine aldı
Zorun ne ki? Kabul peki, oh
Ra-ra-rahatım ölesiye (o-o-o-oh)
So-so-sonuçta görmem böylesini (o-o-o-oh)
A-a-adı konsun öylesine (o-o-o-oh)
So-sonuç-sonuçta görmem böylesi, görmem böylesi
Oh-oh-oh-oh
Simge, Sefo-o-o-o