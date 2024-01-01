Yeah, baby bi' rahat ol, al para bol Lan sana n'oldu? Deme, olan oldu ki Arabam yeni Anadol İmparator el reggae', reggae' (ton, ton, ton, ton, ton) * Olmaz, olmaz (reggae', reggae', reggae', reggae', reggae', reggaeton) Olmaz, olmaz (ton, ton, ton, ton, ton) Olmaz, olmaz (reggae', reggae', reggae', reggae', reggae', reggae') * Mutlu değilim (reggae', reggae') Ama yine katıyorum günü güne (ton, ton) Gelemiyo'm insanların tribinе (yeah, yeah) Soruyorum, hepsi mеlek İnanmadım bu güne dek Yanaşır hep belli niyet, yey * Kafa uzak konudan (konundan, ya) Sanırım tatilde (tatilde, yeah) Hedef uzay yolunda (a-a-ah) Otur paşam izle (yeah) * Ayarını kaçırdım reggaeton'un Dembow'un etkisi robot olur Robotum doldurdum autotune'u Yerine oturturan poponu Ne diyo'lar? Bilemem, bilemem ben, hı-hı Geç yerine ay, babanız geliyo', hu-hu (hu, hu, hu, hu, hu, hu) * Olmaz, olmaz (hı, hı, hı, hı, hıı hı) Olmaz, olmaz (hu, hu, hu, hu, hu, hu) Olmaz, olmaz (hı, hı, hı, hı, hıı hı) * Yeah, baby bi' rahat ol, al para bol Lan sana n'oldu? Deme, olan oldu ki Arabam yeni Anadol İmparator el reggaeton, yeah * Kafa-kaf-kafana vuruyo' bam, bam, bam, bam Olmadım hiç bırakanlardan Dans ettirir herkesi Bandana stilim, pijamam hep fun, fun, fun, yey * Kaf-kaf-kafana vuruyo' bam, bam, bam, bam Olmadım hiç bırakanlardan Dans ettirir herkesi Bandana stilim, pijamam hep fun, fun, fun, yey (fun, fun, yey)