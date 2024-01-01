Yeah, baby bi' rahat ol, al para bol
Lan sana n'oldu? Deme, olan oldu ki
Arabam yeni Anadol
İmparator el reggae', reggae' (ton, ton, ton, ton, ton)
*
Olmaz, olmaz (reggae', reggae', reggae', reggae', reggae', reggaeton)
Olmaz, olmaz (ton, ton, ton, ton, ton)
Olmaz, olmaz (reggae', reggae', reggae', reggae', reggae', reggae')
*
Mutlu değilim (reggae', reggae')
Ama yine katıyorum günü güne (ton, ton)
Gelemiyo'm insanların tribinе (yeah, yeah)
Soruyorum, hepsi mеlek
İnanmadım bu güne dek
Yanaşır hep belli niyet, yey
*
Kafa uzak konudan (konundan, ya)
Sanırım tatilde (tatilde, yeah)
Hedef uzay yolunda (a-a-ah)
Otur paşam izle (yeah)
*
Ayarını kaçırdım reggaeton'un
Dembow'un etkisi robot olur
Robotum doldurdum autotune'u
Yerine oturturan poponu
Ne diyo'lar? Bilemem, bilemem ben, hı-hı
Geç yerine ay, babanız geliyo', hu-hu (hu, hu, hu, hu, hu, hu)
*
Olmaz, olmaz (hı, hı, hı, hı, hıı hı)
Olmaz, olmaz (hu, hu, hu, hu, hu, hu)
Olmaz, olmaz (hı, hı, hı, hı, hıı hı)
*
Yeah, baby bi' rahat ol, al para bol
Lan sana n'oldu? Deme, olan oldu ki
Arabam yeni Anadol
İmparator el reggaeton, yeah
*
Kafa-kaf-kafana vuruyo' bam, bam, bam, bam
Olmadım hiç bırakanlardan
Dans ettirir herkesi
Bandana stilim, pijamam hep fun, fun, fun, yey
*
Kaf-kaf-kafana vuruyo' bam, bam, bam, bam
Olmadım hiç bırakanlardan
Dans ettirir herkesi
Bandana stilim, pijamam hep fun, fun, fun, yey (fun, fun, yey)