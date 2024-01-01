Isabelle, ya
Seninle mezara ben (hey)
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
*
Ja, Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mach' dich glücklich (ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby, kein intikam
Ama gel, dieser Mann
Sagt sie (ja, ja, ja)
*
I-sa-belle (ya, ya)
Bana yeter
Bura zindan gel
İnat etme devam eder (devam eder)
İstemem bir kere daha (bir kere daha)
Gizledi benden deva
Ama neden? (ya)
Üzemem kendimi daha
Gülden çok dikeni var
Anlamaz beni o
Sana ben daha ne diyeyim ki
Bi' bence bir bildiği var (var)
Onu sal, yola gel
Bir tutam karamel
*
Isabelle, ya
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden (ya)
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Ja, Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mach' dich glücklich (ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam
Ama gel, dieser Mann
Sagt sie (ja, ja, ja)
Babe, ich habe meine Wumme aus mei'm Schoß gelegt
Nur damit du mich verstehst, also leg' dich in mein Arm
Du hast mich in dei'm Bann, aber sogesehen
Hab' ich alles nur gespielt, von Anfang an
Aber du trinkst zu viel Pina Colada
Baby, versuch's mal mit ei'm Glass Wasser
Ich seh', dass du betrunken bist, wie du nach unten gehst
Komm, wir fangen wieder an, von Anfang an
Isabelle
Seninle mezara ben
Gecemi gündüz eden
Üçüzsen dört önceden
Isabelle, Isabelle, Isabelle
Ja Babe, ich mag dich, küss' dich
Packe deine Hüften in der Hand
Und mache dich glücklich (ja, ja)
Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam
Mama gel, dieser Mann
Sagt sie, ja, ja, ja
Ja, ja
Ja, ja, ja
Ja, ja, ja