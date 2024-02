Isabelle, ya Seninle mezara ben (hey) Gecemi gündüz eden Üçüzsen dört önceden Isabelle, Isabelle, Isabelle * Ja, Babe, ich mag dich, küss' dich Packe deine Hüften in der Hand Und mach' dich glücklich (ja, ja) Isa beißt mich yavaş, Baby, kein intikam Ama gel, dieser Mann Sagt sie (ja, ja, ja) * I-sa-belle (ya, ya) Bana yeter Bura zindan gel İnat etme devam eder (devam eder) İstemem bir kere daha (bir kere daha) Gizledi benden deva Ama neden? (ya) Üzemem kendimi daha Gülden çok dikeni var Anlamaz beni o Sana ben daha ne diyeyim ki Bi' bence bir bildiği var (var) Onu sal, yola gel Bir tutam karamel * Isabelle, ya Seninle mezara ben Gecemi gündüz eden Üçüzsen dört önceden (ya) Isabelle, Isabelle, Isabelle Ja, Babe, ich mag dich, küss' dich Packe deine Hüften in der Hand Und mach' dich glücklich (ja, ja) Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam Ama gel, dieser Mann Sagt sie (ja, ja, ja) Babe, ich habe meine Wumme aus mei'm Schoß gelegt Nur damit du mich verstehst, also leg' dich in mein Arm Du hast mich in dei'm Bann, aber sogesehen Hab' ich alles nur gespielt, von Anfang an Aber du trinkst zu viel Pina Colada Baby, versuch's mal mit ei'm Glass Wasser Ich seh', dass du betrunken bist, wie du nach unten gehst Komm, wir fangen wieder an, von Anfang an Isabelle Seninle mezara ben Gecemi gündüz eden Üçüzsen dört önceden Isabelle, Isabelle, Isabelle Ja Babe, ich mag dich, küss' dich Packe deine Hüften in der Hand Und mache dich glücklich (ja, ja) Isa beißt mich yavaş, Baby kein intikam Mama gel, dieser Mann Sagt sie, ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja