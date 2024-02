Ya, Sefo-o-o Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde Bana göre biri var (ah) kabul delice Ona haber veriyo' (ah) o gün gelicek, ey Dilime dolandın, dilim dile gelip dedi eyvah (eyvah) Bilemedi n'apim şu an konuşmanın ne gereği var? Göremedim saati, akıyo' geçiyo' kafa Leyla (oh, ah) Tamam ama daha değil, sanki yaşıyorum bedeni ya, eh Tamam, sen özledin yeter (ya) Gözlerin bana bunu söyler, ya Bu söz sana değil, genel (ya) Olmaz olsun dersin de döner ya Daha da neler ya, başımıza Seni ben bilirim, beni sen gidiyorsan git Ateşini ver derdime denk yok Merhamet hiç yansın tabii kül olsun (o oh) Çare aramadım (o, oo), senden gelecek İçime atamadım (o, oo) Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde Bana göre biri var (ey) kabul delice (kabul delice) Ona haber veriyo' (haber veriyo') o gün gelicek, ey Kime ne? bu ne sorular? Dedikodular yine yorulan o Bana ne? basit konular Haset dolular, bana zoru var (woh) Her işin bi' yolu var, dönerim deliye Ki o da biliyor (oh, woh, woh) Nedir adı konulan? Göremem önümü ve bunu seviyor (oh, woh, woh) Benim sıkıntım inan, sorma bana niye Konulur tanılar, tanrıdan hediye Kabul ediyorum, yıllarım saniye gibi geçiyo' Durumumu korumam iyi Sizin açınızdan hiç sıkıntı değil Ne varsa kaçılan, başına gelir Olursun acına küçümsenen biri Ya kısaca deli Gümüş gerdanınla, tutsaktı ben ellerinde Mükemmel bi' film tadında hatta gözlerin önünde Bana göre biri var (ey) kabul delice (kabul delice) Ona haber veriyo' (haber veriyo') o gün gelicek, ey