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7/24 Dinle Şehnaz Uğurel

Şehnaz Uğurel

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01

Bilmem ki Sefa Neşe Bu Ömrüm Neresinde

Şehnaz Uğurel 03:19
02

Talat Eyler mi Deyu Meh-say-ı Kağıthane

Şehnaz Uğurel 02:59
03

Kadıköylü

Şehnaz Uğurel 03:06
04

Mah Yüzüne Aşıkanım

Şehnaz Uğurel 04:01
05

Niçin Mahzun Bakarsın Sen Bana Söyle

Şehnaz Uğurel 02:46
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