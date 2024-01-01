Şehnaz Uğurel

Beğendim biçimini Her yerin mini mini Dudaklarım ismini Anıyor âh Kadıköylü * Saçın bir deste ipek Kendin güzel bir bebek Seni gören bir melek Sanıyor âh Kadıköylü * Usandım bu huyundan Hoşlanırsın oyundan Seni herkes boyundan Tanıyor âh Kadıköylü * Yapma bu kadar şaka Beni bastırma faka Yüreğim her dakika Yanıyor âh Kadıköylü * Saçın bir deste ipek Kendin güzel bir bebek Seni gören bir melek Sanıyor âh Kadıköylü https://lyricstranslate.com