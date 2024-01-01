Kelebek Şarkı Sözleri
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Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı
Seni rüzgarlardan, yağmurdan
Her şeyden saklamalı
Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı
Seni ellerle değil gözle sevip okşamalı
Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek
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Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi
Kimse beni sormuyor demek ki bahar bitti
Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi
Kimse beni sormuyor demek artık bahar bitti
Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek
*
Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı
Seni ellerle değil, evet sevgilim
Gözle sevip okşamalı
*
Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek
Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek