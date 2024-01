Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni rüzgarlardan, yağmurdan Her şeyden saklamalı Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil gözle sevip okşamalı Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek ki bahar bitti Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek artık bahar bitti Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil, evet sevgilim Gözle sevip okşamalı * Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek