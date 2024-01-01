Kelebek (1973) Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni rüzgarlardan, yağmurdan Her şeyden saklamalı Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil gözle sevip okşamalı Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek ki bahar bitti Sensiz bahar olmuyor tıpkı benim kalbim gibi Kimse beni sormuyor demek artık bahar bitti Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek * Sen her bahar duyduğum en güzel aşk masalı Seni ellerle değil, evet sevgilim Gözle sevip okşamalı * Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek Aşkın sanki bir kelebek, seni sevmek ölmek demek

Selam Söyle (1976) Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Aramasın artık hiç beni öyle beni öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle *** Onun burnu kaf dağında Söz söylenmez yanında Kendini beğenmişin biri o *** Git ona git benden selam söyle selam söyle Nispet yapmasın hiç bana öyle bana öyle Git ona git benden selam söyle selam söyle *** Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle Unutamaz beni bin yıl geçse git ona söyle Son pişmanlık fayda etmez git ona söyle