Seksendört

Faili Meçhul Şarkı Sözleri
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Mecburum biliyorsun dönüp gitmeye
İçimde sensizlik biriktirmeye
Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha
Belki çare olur yaralarımı sarmaya
Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem
Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem
Aklımı geri ver sende kalmasın
Başka vücutları sevip de sen sanmasın
Aklını geri al bende kalmasın
Başka vücutları sevip de ben sanmasın
***
Sözlerim artık yıllanmış bir şarap
Ne söylesem buruk ne söylesem kırmızı
Düşlerim virane gülüşlerim harap
Ne yapsam gitmez kalır tortusu
***
Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem
Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem
Aklımı geri ver sende kalmasın
Başka vücutları sevip de sen sanmasın
Aklını geri al bende kalmasın
Başka vücutları sevip de ben sanmasın
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Yolu yoktu zaten bitti,
Herkes gibi, o da gitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Acı yok, artık gitti,
Her şey gibi bu da bitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi.
***
Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız,
Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık,
Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız,
Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık.
Yazık, ah çok yazık.
***
Acı yok, artık gitti,
Her şey gibi bu da bitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi.
***
Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız,
Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık,
Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız,
Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık.
Yazık, ah çok yazık.
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