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Seksendört

Seksendört

En Çok Dinlenen Seksendört Şarkıları

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01

Ölürüm Hasretinle

Seksendört 04:49
02

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Seksendört 03:41
03

Söyle

Seksendört 03:20
04

Kendime Yalan Söyledim

Seksendört 04:27
05

Yorma

Seksendört 04:01

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