Seksendört

Dokunma dokunma, kırılır kalbim dokunma Kırma kırma, seven kalbimi kırma Dokunma dokunma, ben yaralı bir gönülüm Vurup da kırıp da, kanatıp cana dokunma *** Anlaşmak bir bakış Bazen de seviyorum demektir Anlaşmak bir gülüş Bazen de bir özür dilemektir Zor değil, zor değil Seviyorum seni derken bana Özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, incitip beni kırma *** Unutma unutma, bu günün yarınları da var Hep sevdi sevecek deyip kendini avutma Darılma darılma, seven seveni affedermiş Darılma darılma, hemen nefrete sarılma *** Dünyada en zor şey Kırılan bir kalbi onarmaktır İnsana yakışan İnsanca yaşayıp var olmaktır Zor değil, zor değil Seviyorum seni derken bana özür dilemek Zor değil, zor değil Seviyorum seni derken bana özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, seven gönlümü kırma