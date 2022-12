Seksendört

Ne de çabuk geçti zaman Hatırlarım her şeyi dün gibi Ellerimden kayıp giden Tutamadığım hayırsız gençliğimi *** Ne de çabuk bitmiş aşkın Teninin kokusuna doyamadan Baktığım her yer, her yer hatıra Senin kadar eskisini bulamadım *** Sen giderken durdu dünya, dönmüyor hala *** Görmedin mi, hissedemedin mi Sen yokken yanımda bin kere öldüm de Bir kere dirilmedim ki *** Unuttum çoktan beri unutmayı Her nefes, her soluk hatırlatır Yazmak istesem de elim varmaz Sensizliği ezberledim satır satır *** Bomboş odam, kalabalık yalnızlığım Yabancı değil, içimden her biri Dert yanarken çatlamış duvarlara Kendim kadar derinini bulamadım