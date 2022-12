Seksendört

Yolu yoktu zaten bitti, Herkes gibi, o da gitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Acı yok, artık gitti, Her şey gibi bu da bitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi. *** Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız, Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık, Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız, Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık. Yazık, ah çok yazık. *** Acı yok, artık gitti, Her şey gibi bu da bitti, Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi, Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi. *** Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız, Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık, Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız, Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık. Yazık, ah çok yazık.

Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür beni sürgüne Tamam aman aman aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte Aman aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat be iste Aman aman heyhat

Bana bu aşkın lazım Bana yalan dünyada Denize düşmüş kalbim Boğulur imdatlarda *** Bana bu aşkın lazım Bana hep illaki sen Bir el ver yardım et Bir nefes bir medet *** Vallahi billahi Vallahi billahi Alem fani *** Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelip hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak *** Ben yorgun seyyahım Sen güzel siyahım *** Usul usul yavaşça şöyle Sokul bana sokul kal öyle Sıram gelip hayat bitince Bu elmanın yarısı olmayacak

Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara Kaçıncı hasret kaçıncı yalnızlığım sigaramın ucunda *** Şimdi yanımda, yanımda olacaktın Bıraktın beni sevda yokuşlarında Kuşlar uçurdum, akşamdan sabahlara Sigaramın ucunda yanar hasretin Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa Gel insafsız ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa Gel insafsız ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan *** Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara Kaçıncı hasret kaçıncı yalnızlığım sigaramın ucunda *** Şimdi yanımda, yanımda olacaktın Bıraktın beni sevda yokuşlarında Kuşlar uçurdum, akşamdan sabahlara Sigaramın ucunda yanar hasretin Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa Gel insafsız ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa Gel insafsız ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan *** Gerçekten inanıp sevseydin beni Böyle sabahları bekler miydim hiç Çoktan yanımda olurdun çoktan Gece üç beş nöbetlerine dikmezdin beni Sensiz kaldığım ilk günden beri İçimde bir umut vuslata dair Akşamları imzaladım gözyaşlarımla Seni aramıyor seni sormuyorsam Bu senden vazgeçtim demek değildir Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni *** Gel vefasız, gel vicdansız Çağırmazdım acil olmasa Gel insafsız ah kitapsız Yanıyorum arzularınla *** Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan Aynalarda gözyaşım var Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan *** Aynalarda hatıralar Dayanamam firar eder aklım başımdan Aynalarda hatıralar Dayanamam firar eder aklım başımdan

Sensiz olmaz ki sensiz Sana çok ihtiyacım var canım Her solukta Nolur anla nolursun *** Sensiz olamam ki sensiz Sensiz sevinçlerim solar sonra Naparım ben Nolur anla nolursun *** Sen bilirsin ben halimi anlatamam Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam Gözbebeğim sen benim her şeyimsin Sen benim sevgilimsin *** İnan inan Sevmem kendimi Zaman zaman Senin kadar İnan inan *** Sensiz olmaz ki sensiz Ben senin gölgen Bedenim sen beraberken Nolur anla nolursun *** Sen bilirsin ben halimi anlatamam Beni bilirsin ben seni hiç aldatamam Gözbebeğim sen benim her şeyimsin Sen benim sevgilimsin *** İnan inan Sevmem kendimi Zaman zaman Senin kadar İnan inan *** Sensiz sevinçlerim solar sonra Naparım ben Nolur anla nolursun Sana bir şey olsa ölürüm ben acılarla Nolur anla nolursun *** Ölüm bile ayıramaz bizi Ölüm bile...