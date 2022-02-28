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Akıyor Zaman Şarkı Sözleri

Seksendört Akıyor Zaman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Seksendört Akıyor Zaman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Akıyor Zaman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Seksendört

Seksendört

Akıyor Zaman

  • Hayır Olamaz

  • Söyle

  • Kara Duvak

  • Pert Oldu

  • Gözün Doysun

  • Bin Kere

  • Elbise

  • Akıyor Zaman

  • Kendime Yalan Söyledim

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