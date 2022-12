Seksendört

Dün akşam ölemedim. Yine körkütük sarhoş oldum. Rezalet çıkarmadım. Bir sana bir de kendime sövdüm. Ne içsem olmadı. Kafada başka dert tasa kalmadı. Bir seni atamadım. Sek içtim acıları su katmadım. *** Yalanlar, yalanlar söyledin. Beni hiç hak etmedin. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Offf. *** Her akşam bir büyük. Başka türlü taşınabilir mi bu yük. Unuttum derken seni. Mağlup oldum aşka yine körkütük. Her sokak, köşe başı. Evim oldu yine kaldırım taşı. Yolunu kaybedenin. Kedi köpek olur mu sırdaşı. *** Yalanlar, yalanlar söyledin. Bunu hiç haketmedim. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. Offf. *** Dağılın lan isyanım var. Çalsın sazlar, Oynasın kızlar. Derdim var efkarım var. Çalsın sazlar, Oynasın kızlar. *** Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle bulsun mu. hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi. Tek başıma yollarda. Beni böyle. Offf.

Ne de çabuk geçti zaman Hatırlarım her şeyi dün gibi Ellerimden kayıp giden Tutamadığım hayırsız gençliğimi *** Ne de çabuk bitmiş aşkın Teninin kokusuna doyamadan Baktığım her yer, her yer hatıra Senin kadar eskisini bulamadım *** Sen giderken durdu dünya, dönmüyor hala *** Görmedin mi, hissedemedin mi Sen yokken yanımda bin kere öldüm de Bir kere dirilmedim ki *** Unuttum çoktan beri unutmayı Her nefes, her soluk hatırlatır Yazmak istesem de elim varmaz Sensizliği ezberledim satır satır *** Bomboş odam, kalabalık yalnızlığım Yabancı değil, içimden her biri Dert yanarken çatlamış duvarlara Kendim kadar derinini bulamadım