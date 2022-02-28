Seksendört

-
Dün akşam ölemedim.
Yine körkütük sarhoş oldum.
Rezalet çıkarmadım.
Bir sana bir de kendime sövdüm.
Ne içsem olmadı.
Kafada başka dert tasa kalmadı.
Bir seni atamadım.
Sek içtim acıları su katmadım.
***
Yalanlar, yalanlar söyledin.
Beni hiç hak etmedin.
***
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle bulsun mu.
Hayır olamaz.
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle bulsun mu.
Offf.
***
Her akşam bir büyük.
Başka türlü taşınabilir mi bu yük.
Unuttum derken seni.
Mağlup oldum aşka yine körkütük.
Her sokak, köşe başı.
Evim oldu yine kaldırım taşı.
Yolunu kaybedenin.
Kedi köpek olur mu sırdaşı.
***
Yalanlar, yalanlar söyledin.
Bunu hiç haketmedim.
***
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle bulsun mu.
Hayır olamaz.
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle bulsun mu.
Offf.
***
Dağılın lan isyanım var.
Çalsın sazlar, Oynasın kızlar.
Derdim var efkarım var.
Çalsın sazlar, Oynasın kızlar.
***
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle bulsun mu.
hayır olamaz.
Sensizlik beni böyle yensin mi.
Tek başıma yollarda.
Beni böyle.
Offf.
-
Geldiği gibi gidiyor, biri gaflete düşüyor
Yine kapımda hasreti, bu mu adaleti
Bu beni kahrediyor
***
Böyle bitmeyi hak etmedik, sorun neydi ki çözemedik
Yine çoğaldı sancılar, sevinir yancılar
Bu beni kahrediyor
***
Of çok mu zor iki kelime?
***
Sen mi yaralısın, ben mi karalıyım?
Derdin ne söyle
Aşk mı bu adı yok, suyun bile tadı yok
Kalmasın böyle
Geceyi görüp şerrine kanan var mıdır böyle, var mıdır söyle?
***
Biri dengini arıyor, kendini rezil ediyor
Aradığı ne bilmeden, hiç sevilmeden, o bunu hep yapıyor
***
Böyle bitmeyi hak etmedik, sorun neydi ki çözemedik
Yine çoğaldı sancılar, sevinin yancılar, o bunu hep yapıyor
-
Gelin olacak yaşa mı geldin ?
Ağaların kimle everdi ?
Sana bunu yapabilenler,
Bana ne yapmaz, ele ne yapmaz
Aman efendim vay
***
Ne gün düğün dernek olsa,
Ağıtların yele serilir
Köyden sesin duyan varsa
Sana ne yapmaz, bana ne yapmaz
Aman efendim vay
Yolunu mu kesmez, sesini mi duymaz, öcünü mü almaz, vay
***
Gülüşlerin yasa mı döndü?
Duvak sana kara göründü
Sesin duyar, elin vermez
Sana ne yapmaz, bana ne yapmaz
Aman efendim vay
Yolunu mu kesmez, sesini mi duymaz, öcünü mü almaz, vay
-
“Otur” dedi
“Bilmediğin çok şey var,
Dostum dediğin o adam başka birisi.”
“Ne istedi, sevgim yetmedi mi?”
“Bir adam çok kadın sonu gelmedi”
“Korkumun ecelime faydası yok” dedi
“Sustum, bekledim, kar etmedi”
“Karşılıksız esaretin ihanetmiş bedeli” dedi
“Bu çizgiler, bu yorgun yüz ben miyim?”
***
Bir adam dert oldu
Bir kadın pert oldu
Adını koymadan
Bir roman son buldu.
***
“Dur” dedim
“Hemen suçlu arama, sen de herkes kadar masum değilsin”
“Yutkunursan ihaneti, ihanet boğar seni”
“Sustun, bekledin, kar etmedi”
“Karşılıksız esaretin ihanettir bedeli” dedim
Bu çizgiler, bu yorgun yüz sen misin?
-
Son kez söylüyorum bu bir ihtar
Beni kaybedersen kaç kendini kurtar
Bu kadar zorlamaya can dayanır mı?
Su bendine, yar aşkına, sana kim tapar?
***
Sabaha karşı saat dört evimdesin.
Yapacaklarımı bilirsin, deli misin ? Gidecek misin ?
Toplayıp gitmeden bütün eşyalarını
Son bir kez daha düşün, emin misin ?
***
Yanına aldıkların çocuk huyu
Suratıma kapama konuyu, biraz büyü
Aşk bulaşmış ellerini temizlemek için
Eller mi yardım edecek, emin misin ?
***
Bugünler gelir geçer
Herkes bir yol seçer
Olan olsun, gözün doysun, artık yeter
***
Yetmedi mi verdiklerim?
Günüm, gecem, gençliğim
Hepsini al da, al da götür gözün doysun
***
Çok mu acıdı, kalmak çok mu kolay?
Duymak istemezsen kaç ölene kadar
-
Ne de çabuk geçti zaman
Hatırlarım her şeyi dün gibi
Ellerimden kayıp giden
Tutamadığım hayırsız gençliğimi
***
Ne de çabuk bitmiş aşkın
Teninin kokusuna doyamadan
Baktığım her yer, her yer hatıra
Senin kadar eskisini bulamadım
***
Sen giderken durdu dünya, dönmüyor hala
***
Görmedin mi, hissedemedin mi
Sen yokken yanımda bin kere öldüm de
Bir kere dirilmedim ki
***
Unuttum çoktan beri unutmayı
Her nefes, her soluk hatırlatır
Yazmak istesem de elim varmaz
Sensizliği ezberledim satır satır
***
Bomboş odam, kalabalık yalnızlığım
Yabancı değil, içimden her biri
Dert yanarken çatlamış duvarlara
Kendim kadar derinini bulamadım
-
Sus dedim; içine pus dedim hiddet-i harap hallerini.
Bu ne ilk defa ne de son dedim; görmesin zayıf hallerini.
***
Dayan dedim buna, alış hemen yokluğuna
Bir tek iz bile kalmasın acıtsa da
***
Bu elbise bana dar gelir dedim,
Kumaşı uymaz, dikişi az gelir dedim
***
Ama o duymadı, konuşmadı
Sırra kadem bastı, uyuşmadı
Sevmeyi öğretemedim ben ona…
***
Sus dedim dilime, pus dedim,
Kilit vur aşk-ı sözlerine.
Bu ne ilkbahar ne de yaz dedim,
Alış artık kışın hallerine.
-
Sordum, yarına dünümü
"Bu kadar mı şart beklemek ölümü?"
"Pişman değilsen" dedi, "yatacak yerin çok, yaşa bugünü"
Göremem diye, göremem diye
Günü dar ettim kendime, soramam "niye?"
***
Al bu canımı, vur dile gelsin, gel desen, gelemem
Al bu canımı, vur dile gelsin, öl desen, ölemem
Akıyor zaman acele et
***
Yormadan hiç kendini, dilediğin şey ele geldi mi?
Bitmek bilmez gönül arzusu, sona gelmeden acın dindi mi?
Bilemem diye, bilemem diye
Günü dar ettim kendime, soramam "niye?"
-
Terk edilmiş bir şehrin ortasındayım
Altım çamur, üstüm yağmur ama bak burdayım
Bazı şeyler kaybetmeden sevilmiyor
Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor
***
Kendime yalan söyledim
Yalnızım bunu ben istedim
Paramparça bütün aynalar
İçinde kan revan birisi var
***
Yaşadığım ne varsa ben seçtim ben istedim
Artık sabah uyandığım ses annem değil
***
Bazı şeyler kaybetmeden fark edilmiyor
Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor
***
Kendime yalan söyledim
Yalnızım bunu ben istedim
Paramparça bütün aynalar
İçinde kan revan birisi var
***
Ser verip, sır vermedim
Cesaret ister böyle itiraflar
Söylemesi zor
Tek korkum bu kadar