Seksendört Şarkı Sözleri
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Gördün mü bak bizden öteside varmış.
Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış.
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Kaderimde bu da mı vardı?
Sevdiğimi başkalarıyla,
Göreceksem eğer kör olsun bu gözler,
Görmeyeyim bir daha..
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Yar ellerin nerde?
Ya beni de götür, ya da gitme.
Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki
Ölürüm hasretinle.
***
Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde.
Anılar birer birer batırır hançeri kalbime.
***
Kaderimde bu da mı vardı?
Sevdiğimi başkalarıyla,
Göreceksem eğer kör olsun bu gözler,
Görmeyeyim bir daha.
***
Yar ellerin nerde?
Ya beni de götür, ya da gitme.
Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki
Ölürüm hasretinle...
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