Seksendört

Gördün mü bak bizden öteside varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. *** Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla, Göreceksem eğer kör olsun bu gözler, Görmeyeyim bir daha.. *** Yar ellerin nerde? Ya beni de götür, ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki Ölürüm hasretinle. *** Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde. Anılar birer birer batırır hançeri kalbime. *** Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla, Göreceksem eğer kör olsun bu gözler, Görmeyeyim bir daha. *** Yar ellerin nerde? Ya beni de götür, ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki Ölürüm hasretinle...