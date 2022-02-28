Seksendört

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Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 2
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 2 Şarkı Sözleri
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Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 2
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Bir sevda çölünde bıraktın beni
Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim
Dönüp de bakmadın bir gün hâlime
Sokağa atılmış bir taş gibiyim
***
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
***
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
***
Acılar çöktü bak sensiz bağrıma
Çoktan hazan erdi gönül bağıma
İnanma sen benim yaşadığıma
Sen gittin gideli ölmüş gibiyim
***
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
***
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
***
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
-
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında
El ele tutuşup gülmeden daha
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında
***
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında
El ele tutuşup gülmeden daha
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde
Bir aşık inandı çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde
Bir aşık inandı çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
-
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Hayatıma bir son vermek istersen
Hançere gerek yok gözlerin var ya
Eğer ki kalbimden vurmak istersen
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Anladım çare yok unutmam için
Her yerde hatıran izlerin var ya
Bir gün olsun mutlu uyumam için
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
-
Bu Akşam İçimde Hüzün Var
Gözümde Canlandı Anılar
Ağlamak İstiyorum, Haykırmak İstiyorum
Bu Akşam İçimde Hüzün Var
***
Sensiz Geçmiyor Bu Akşamlar
Gönlümde Dinmiyor Arzular
Kavuşmak İstiyorum, Sarılmak İstiyorum
Bak Bizi Bekliyor Anılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Benden Uzak Durma Ne Olur
Bu Kalbi Sensiz Taşıyamam
Artık Benim Olmasan Bile
Seni Görmeden Yaşayamam
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Beni ne hallere koydular
Beni Bu Akşam Ağlattılar
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Ne yazık sonunda ele karıştın
-
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Ölüm bile bizi bir ayıramaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Ölüm bile bizi bir ayıramaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
***
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Seninle sevdikçe birbirimizi
Mutluluk kucaklar her ikimizi
Ne yıllar ne yollar ayırır bizi
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
**
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
***
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
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