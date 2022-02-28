Seksendört

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7/24 Dinle Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)

Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları) Şarkı Sözleri

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Onurlu Yıllar (25. Yıl Onur Akın Şarkıları)

  • Yağmur Yüreklim

  • Ey Hayat

  • Geceyı Sana Yazdım

  • Ahım Kalacak

  • Bana Bir Gül Ver

  • 33 Kurşun

  • Gaybana Geceler

  • Asi ve Mavi

  • Yüreğimdesin

  • Aşk Bize Küstü

  • Firari

  • Seviyorum Seni

  • Dağınık Gazel

  • Hala Koynumda Resmin

  • Ne Olur Bir Sabah

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