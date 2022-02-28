Seksendört

Yorma Şarkı Sözleri
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Bu gereksiz ayrılıkta
Ne bi kurtaran ne de kaybeden olamadım
Bi güvensen aslında
Gece bitmeden gün doğmadan yanındayım
***
Yapma n’olursun
Gün olur devran döner unutulursun
Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun
Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma
***
Yorma, beni har vurup harman savurup durma
Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma
Derdim büyük dermanın yok hiç sorma
***
Farkına vardığında çok geç olacak
Geri dönülmez bi yoldayız
Bi düşünsen aslında karar vermeden
Düşmanın değil yanındayım
***
Yapma n’olursun
Gün olur devran döner unutulursun
Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun
Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma
***
Yorma, beni har vurup harman savurup durma
Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma
Derdim büyük dermanın yok hiç sorma