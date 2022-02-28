Seksendört

Bu gereksiz ayrılıkta Ne bi kurtaran ne de kaybeden olamadım Bi güvensen aslında Gece bitmeden gün doğmadan yanındayım *** Yapma n’olursun Gün olur devran döner unutulursun Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma *** Yorma, beni har vurup harman savurup durma Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma Derdim büyük dermanın yok hiç sorma *** Farkına vardığında çok geç olacak Geri dönülmez bi yoldayız Bi düşünsen aslında karar vermeden Düşmanın değil yanındayım *** Yapma n’olursun Gün olur devran döner unutulursun Hala susuyorsun bi adım atmıyorsun Beni seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma *** Yorma, beni har vurup harman savurup durma Beni olmadığım bir adam yerine koyma, yapma Derdim büyük dermanın yok hiç sorma