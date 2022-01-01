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7/24 Dinle Selahattin Özdemir

Selahattin Özdemir

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Yaşayamamki

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Üzülmedimki

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Gülü Soluncaya

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Yaparım Bilirsin

... KAPAT
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Albümler

Şimdi Sen Olacaktın Selahattin Özdemir

Karar Ver Selahattin Özdemir

Geceler Selahattin Özdemir

Hepsi Bir Yalan Selahattin Özdemir

Tanımam Selahattin Özdemir

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