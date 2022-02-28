Hoş Geldin Şarkı Sözleri
Selami Şahin Hoş Geldin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selami Şahin Hoş Geldin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoş Geldin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gözlerimiz bakıştı, konuştu, anlaştı
Kalplerimiz sevgiyle ilk defa tanıştı
Yepyeni bir hayata başladık seninle
Yıllar süren yalnızlık maziye karıştı
***
Hoş geldin dünyama
Hoş geldin rüyama
Sanki yeni doğdum
Can kattın canıma
***
Kalbimde bir misafir değilsin sevgilim
Sen bende ben gibisin, benimsin sevgilim
Sana feda bu canım, hayatım, her şeyim
Sevgilerle uzandı bak sana ellerim