Islak Mendil Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Islak Mendil
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Mademki bu gece ayrılacağız
İstemem bir daha güneş doğmasın
Mademki son defa buluşacağız
Gizle gözyaşını, gören olmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni
Ölüme götürür hasretin beni
***
Islak mendilini, yırtık resmini
Geri al sevgilim, bende kalmasın
***
Neyleyim doğacak güneşi artık
Neyleyim olacak sabahı artık
Sevgilim bizde mi ayrılacaktık
Git veda etmeden duyan olmasın