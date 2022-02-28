Selami Şahin

Dudaklarım kurudu aşk ateşiyle Bir damla su verecek o pınar nerde Gözlerim bir noktada dalgın soruyor Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerde *** Nerde bana sevgiyle uzanan eller Nerde bana söylenen o tatlı sözler Büsbütün inançlarım yıkıldı bir bir Bomboş kaldı dostluğa uzanan eller *** Benim en iyi dostum; içkim, sigaram Onlar da terk ederdi olmasa param Canım kadar yakınım el oldu şimdi Dünyada dost denilen kelime yalan *** Her akşam efkar basar garip gönlümü İçerken kadehleri kırasım gelir Suskun dudaklarımda sessiz bir şarkı Ah ettikçe içimden bir alev gelir