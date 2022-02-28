Dostlarım (İçkim & Sigaram) Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Dostlarım (İçkim & Sigaram)
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Dudaklarım kurudu aşk ateşiyle
Bir damla su verecek o pınar nerde
Gözlerim bir noktada dalgın soruyor
Yıllardır dost bildiğim sevgilim nerde
***
Nerde bana sevgiyle uzanan eller
Nerde bana söylenen o tatlı sözler
Büsbütün inançlarım yıkıldı bir bir
Bomboş kaldı dostluğa uzanan eller
***
Benim en iyi dostum; içkim, sigaram
Onlar da terk ederdi olmasa param
Canım kadar yakınım el oldu şimdi
Dünyada dost denilen kelime yalan
***
Her akşam efkar basar garip gönlümü
İçerken kadehleri kırasım gelir
Suskun dudaklarımda sessiz bir şarkı
Ah ettikçe içimden bir alev gelir