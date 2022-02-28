Selami Şahin

Bir gurur yüzünden incittim seni Suçluyum biliyorum, kırdım kalbini Hata yapan sen değil, inan biz ikimizdik Terk ettin oysa hala seviyorum ben seni *** Sözümü geri aldım, ne olur anla beni Sözümü geri aldım, ne olur dinle beni *** Geçmişe bir çizgi çek, unut eski günleri Sözümü geri aldım, lütfen bağışla beni *** Sensiz geçen günler ders oldu bana Aklım başıma geldi, döndüm yanına Çocuksu inadımın peşinden koştum bir zaman Sevgine yenik düştüm, istiyorum ben seni