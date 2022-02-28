Sözümü Geri Aldım Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Sözümü Geri Aldım
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Bir gurur yüzünden incittim seni
Suçluyum biliyorum, kırdım kalbini
Hata yapan sen değil, inan biz ikimizdik
Terk ettin oysa hala seviyorum ben seni
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Sözümü geri aldım, ne olur anla beni
Sözümü geri aldım, ne olur dinle beni
***
Geçmişe bir çizgi çek, unut eski günleri
Sözümü geri aldım, lütfen bağışla beni
***
Sensiz geçen günler ders oldu bana
Aklım başıma geldi, döndüm yanına
Çocuksu inadımın peşinden koştum bir zaman
Sevgine yenik düştüm, istiyorum ben seni