Canım Sevgilim Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Canım Sevgilim
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Beni durduramazsın
Ben aşk dolu ırmağım
Damarlarından geçip
Kalbine akacağım
***
Kemer olup, saracağım ince belini
Tarak olup, çözeceğim saçın telini
Kadeh olup, öpeceğim dudaklarını
Benim bütün arzum sensin, canım sevgilim
***
Tanrı birbirimizi
Sevmek için yarattı
Aşka yalan diyorsun
Aşkı Allah yarattı
***
Seni sevmek bir günahsa, bin günah olsun
Aşkın beni öldürse de canın sağ olsun
Vazgeçemem artık senden, haberin olsun
Benim bütün derdim sensin, canım sevgilim
***
Sitemin taş olsa da, naz gibi gelir bana
Hiddetin kış olsa da, yaz gelir bana