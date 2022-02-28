Selami Şahin

Beni durduramazsın Ben aşk dolu ırmağım Damarlarından geçip Kalbine akacağım *** Kemer olup, saracağım ince belini Tarak olup, çözeceğim saçın telini Kadeh olup, öpeceğim dudaklarını Benim bütün arzum sensin, canım sevgilim *** Tanrı birbirimizi Sevmek için yarattı Aşka yalan diyorsun Aşkı Allah yarattı *** Seni sevmek bir günahsa, bin günah olsun Aşkın beni öldürse de canın sağ olsun Vazgeçemem artık senden, haberin olsun Benim bütün derdim sensin, canım sevgilim *** Sitemin taş olsa da, naz gibi gelir bana Hiddetin kış olsa da, yaz gelir bana