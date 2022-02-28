Selami Şahin

Nasıl olur da biter Yıllanmış dostluğumuz Boş bir gurur uğruna Ayrılıyor yolumuz *** Yazık kurbanı olduk İhtirasın, gururun Bir günah işliyoruz Sonu yoktur bu yolun *** Yabancıyız yabancı *** Geri dönmek mümkün mü? Gurur bu, ihtiras bu Bunu yenmek mümkün mü? *** Gurur bu, tanımazsın Aşkı siler, yok eder Kalbe girmeye görsün Sevgi nefrete döner *** Bir zamanlar seninle Ayrılmaz bir bütündük Şimdi her şey değişti Bak, ikiye bölündük