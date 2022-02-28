Yabancıyız Yabancı Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Yabancıyız Yabancı
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Nasıl olur da biter
Yıllanmış dostluğumuz
Boş bir gurur uğruna
Ayrılıyor yolumuz
***
Yazık kurbanı olduk
İhtirasın, gururun
Bir günah işliyoruz
Sonu yoktur bu yolun
***
Yabancıyız yabancı
***
Geri dönmek mümkün mü?
Gurur bu, ihtiras bu
Bunu yenmek mümkün mü?
***
Gurur bu, tanımazsın
Aşkı siler, yok eder
Kalbe girmeye görsün
Sevgi nefrete döner
***
Bir zamanlar seninle
Ayrılmaz bir bütündük
Şimdi her şey değişti
Bak, ikiye bölündük