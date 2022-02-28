Selami Şahin

Dudakların kurumuş, gözlerin nemli nemli Söyle neden üzgünsün, terkedilmişsin belli Ayrılık çok acıdır, katlanmayı bilmeli Ne kadar zor olsa da, için için sevmeli *** Sakın ağlama ardından, ardından Üzme boş yere kendini *** Bin defa pişman olsan da, olsan da Gidenler dönmüyor geri *** Eski neşen kalmamış, durgun sular gibisin Rengin sararmış solmuş, susuz çöller gibisin Üzülmeye değer mi, kendine gelmelisin Aşkta vefa kalmamış, kalbinden silmelisin