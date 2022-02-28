Sakın Ağlama Ardından Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Sakın Ağlama Ardından
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Dudakların kurumuş, gözlerin nemli nemli
Söyle neden üzgünsün, terkedilmişsin belli
Ayrılık çok acıdır, katlanmayı bilmeli
Ne kadar zor olsa da, için için sevmeli
***
Sakın ağlama ardından, ardından
Üzme boş yere kendini
***
Bin defa pişman olsan da, olsan da
Gidenler dönmüyor geri
***
Eski neşen kalmamış, durgun sular gibisin
Rengin sararmış solmuş, susuz çöller gibisin
Üzülmeye değer mi, kendine gelmelisin
Aşkta vefa kalmamış, kalbinden silmelisin