Selami Şahin

Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz *** İstersen al at beni İstersen yarat beni Dağ gibi, deniz gibi Ya seninle ya sensiz *** İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi, güneş gibi Ya seninle ya sensiz *** Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman, her yerde bil Ya seninle ya sensiz *** İstersen sevme beni İstersen bekle beni Taş gibi, toprak gibi Ya seninle ya sensiz *** Olmasa da sevenim Ağlayanım, gülenim İlk sözüm, son yeminim Ya seninle ya sensiz