Selami Şahin

Yıllar yılı aradığım sen Yıllar yılı beklediğim sen Söyle bana hayal misin Gerçek misin sen Benim için gökten inmiş Bir meleksin sen *** Çok şükür Tanrıma seni buldum ya Çok şükür Tanrıma benim oldun ya *** Sonunda gerçeğe döndü bu rüya Benim için dünyalara değersin sen Yaşadığım tüm aşklara bedelsin sen *** Tutturmuş deli gönlüm İlle de sen ille de sen ille de sen *** Anlatılmaz duygulardayım Pembe pembe rüyalardayım Bundan sonra Sen neredeysen ben ordayım Benim için gökten inmiş Bir meleksin sen