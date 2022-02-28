Aşkımız Bitti Diyorsun Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Aşkımız Bitti Diyorsun
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Aşkımız bitti diyorsun
Bana veda ediyorsun
Gözlerindeki yaş niye
Söyle, neden ağlıyorsun
***
İnkar etme, faydası yok
Bu aşk, kalbimizde bir ok
Fala baktım, ayrılık yok
Sende beni seviyorsun
***
Bir bütün olmuşuz senle
Gitme sakın, kal benimle
Beni yalnız kaderimle
Maziye mi gömüyorsun
Söyle, neden ağlıyorsun
***
Gururu bırak bir yana
Aşkımıza sarılsana
Bir kadehten kana kana
Gel içelim, ne olursun