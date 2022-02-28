Ben Bir Tek Kadın Sevdim Ft. Burcu Güneş Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Ben Bir Tek Kadın Sevdim Ft. Burcu Güneş
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Sen uyurken
Hasretin dökülür gecelerden
Sokaklara
Gelir yüreğime çöker
***
Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar
Ve boynunu büker
***
Ben bir tek adam (kadın) sevdim
O da sensin, o da sensin
Ben bir tek sende yandım
Alevlendim, delilendim
***
Ben bu sevdayı
Yemin bildim, söz bildim
Ben bu sevdayı kutsal bildim