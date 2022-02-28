Ben Sevdalı Sen Belalı Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Ben Sevdalı Sen Belalı
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Sen beni sen unutmuş gibisin
Ben hala deliyim, hala sevdalı
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın, hala belalı
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Çekmeye razıyım kaprislerini
İstersen zincire vur ellerimi
Ne olur bir tanem, anla halimi
Ben hala deliyim, hala sevdalı
***
Sen benden sen vazgeçmiş gibisin
Ben hala tutkunum, hala yaralı
Yaktığın ateşi söndüremedim
Sen hala çılgınsın, hala belalı
***
Bu sevda bir anda bitebilir mi
Gerçekler yalana dönebilir mi
Ne olur bir tanem anla halimi
Ben hala deliyim, hala sevdalı