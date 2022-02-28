Eskimeyen Dost Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Eskimeyen Dost
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Ne söylesen sen haklısın, aylar var ki görüşmedik
Bir köşede oturup ta, bir kadehi bölüşmedik
Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik
Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz deyip te sitem etme
Ayrılığın yükünü yalnız bana yükleme
Ne zaman gelirsen gel başıma taç olursun
Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun
***
Yollarımız ayrı ayrı kalplerimiz bir olsa da
Her şey seni hatırlatır kurumuş bir gül olsa da
Kim ayırdı bizi bizden, kadere dur diyemedik
Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik