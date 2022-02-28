Gitme Sana Muhtacım Şarkı Sözleri
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Selami Şahin
Gitme Sana Muhtacım
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Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Ruhumu ısıtacak
Sımsıcak nefesine, gitme
***
Şimdi bomboş ellerim
Seni çağırır yaşlı gözlerim, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir rüyadayım, muhtacım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Ruhumu ısıtacak
Sımsıcak nefesine, gitme
***
Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Gitme, sana muhtacım
Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım
Beni öldür öyle git
Yaşamak için senin sevgine muhtacım
***
Muhtacım gözlerine
Muhtacım sözlerine
Uzattım ellerimi
Muhtacım ellerine, gitme
***
Sensiz bir dünyadayım
Gerçekten uzak bir rüyadayım
Beni sensiz dünyadan
Sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım