Selami Şahin

İllede Sen Şarkı Sözleri
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Yıllar yılı aradığım sen
Yıllar yılı beklediğim sen
Söyle bana hayal misin
Gerçek misin sen
Benim için gökten inmiş
Bir meleksin sen
***
Çok şükür Tanrıma seni buldum ya
Çok şükür Tanrıma benim oldun ya
***
Sonunda gerçeğe döndü bu rüya
Benim için dünyalara değersin sen
Yaşadığım tüm aşklara bedelsin sen
***
Tutturmuş deli gönlüm
İlle de sen ille de sen ille de sen
***
Anlatılmaz duygulardayım
Pembe pembe rüyalardayım
Bundan sonra
Sen neredeysen ben ordayım
Benim için gökten inmiş
Bir meleksin sen
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Ah bu özlem yakar Içimi
Yakar da küle döndürür
Bir düşünce alır beni
Alır da sana götürür
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Günüm seninle başlar
Gecem seninle başlar
Yetsin yüreğime bastığım taşlar
Bitir bu hasreti bitir bu özlemi
Bitir de son bulsun bu kahroluşlar
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