Selami Şahin

Kolay Değil Şarkı Sözleri
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Kolay değil severken ayrılmak
Kolay değil yarım kalmak
Her şeyim seninle gitti
Gitti, hayallerim bitti
Karanlıklara terk etti gidişin
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Dudağımda adın kaldı
Damağımda tadın kaldı
Albümlerde resimlerin
Yatağımda kokun kaldı
***
Sensiz kaldı yarınlarım
Öksüz kaldı duygularım
Sen giderken gözlerimde
O en son bakışın kaldı