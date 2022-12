Selami Şahin

Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı Senle geçen günlerimin değerini bilmedim *** Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetin, o sesini özledim Gelmedin, göz bebeğim, can yoldaşım, gelmedin *** Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi Sen gittin ya o gün bu gün inan yüzüm gülmedi Senle geçen günlerimin değerini bilmedim *** Özledim teninin kokusunu özledim Özledim sımsıcak nefesini özledim Özledim sohbetini o sesini özledim Gelmedin gözbebeğim can yoldaşım gelmedin