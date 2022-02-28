Selami Şahin

Özledim Şarkı Sözleri
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Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı
Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı
Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı
Senle geçen günlerimin değerini bilmedim
***
Özledim teninin kokusunu özledim
Özledim sımsıcak nefesini özledim
Özledim sohbetin, o sesini özledim
Gelmedin, göz bebeğim, can yoldaşım, gelmedin
***
Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi
Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi
Sen gittin ya o gün bu gün inan yüzüm gülmedi
Senle geçen günlerimin değerini bilmedim
***
Özledim teninin kokusunu özledim
Özledim sımsıcak nefesini özledim
Özledim sohbetini o sesini özledim
Gelmedin gözbebeğim can yoldaşım gelmedin