İçmek istiyorum yine bu akşam Şu boş kadehimi doldur be saki Dertliyim efkarım boğuyor beni Şu garip halimden anla be saki Bir sevgilim vardı çok inandığım Hala seviyorum hala aşığım Kalleşçe terk etti bundan yandığım *** Severken aldanmak zordur be saki *** Yere batsın onun sahte sevgisi Sayesinde oldum aşkın delisi Şimdi hayatında başka birisi Bir kadeh daha ver doldur be saki Bırak bu gecede burada kalayım Viraneden farksız gönül sarayım Sarhoşken ayakta nasıl durayım Benim bu halimi hoş gör be saki