Sen Mevsimler Gibisin Şarkı Sözleri
Selami Şahin Sen Mevsimler Gibisin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Selami Şahin Sen Mevsimler Gibisin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Mevsimler Gibisin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Selami Şahin
Sen Mevsimler Gibisin
Tüm Şarkıları
-
Sen gidince ruhumu bir alev sardı
Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı
Bir zamanlar seninle mesut yaşardık
Şimdi o mutlu günler mazide kaldı
***
Yalancı dünya gibi
Yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin
Değişirsin sevgilim
***
Uzanan ellerimi bomboş bıraktın
Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın
Tek ümidim sendin, sana inandım
Ummadığım bir anda beni bıraktın